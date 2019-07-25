Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и Citymobil.

«Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта», — говорится в пресс-релизе банка.

Отмечается, что компании планируют инвестировать до 64 млрд рублей в совместное предприятие, владеть им будут на паритетной основе.

Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений.

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», в рамках которого планировалось создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки.