Греф: Сбербанк и «Яндекс» намерены создать российский Amazon

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк вместе с «Яндексом» намерены построить на базе «Яндекс.Маркета» российский аналог онлайн-магазина Amazon.
Греф: Сбербанк и «Яндекс» намерены создать российский Amazon
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Так Греф прокомментировал закрытие сделки по созданию совместного предприятия двух компаний на базе «Яндекс.Маркета».

«Перед компанией стоят амбициозные задачи в соответствии с тем бизнес-планом, который мы согласовали с компанией «Яндекс» как акционеры. Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — приводит РИА Новости слова Грефа.

В августе прошлого года сообщалось, что Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета». 

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