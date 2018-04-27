Греф: Сбербанк и «Яндекс» намерены создать российский Amazon

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк вместе с «Яндексом» намерены построить на базе «Яндекс.Маркета» российский аналог онлайн-магазина Amazon.

Так Греф прокомментировал закрытие сделки по созданию совместного предприятия двух компаний на базе «Яндекс.Маркета».

«Перед компанией стоят амбициозные задачи в соответствии с тем бизнес-планом, который мы согласовали с компанией «Яндекс» как акционеры. Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — приводит РИА Новости слова Грефа.

В августе прошлого года сообщалось, что Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета».