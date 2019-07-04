Компании ФРГ инвестировали €1,76 млрд в экономику России в I квартале 2019 года

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Российская экономика получила €1,76 млрд чистых прямых инвестиций от немецких фирм за I квартал 2019 года. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Компании ФРГ инвестировали €1,76 млрд в экономику России в I квартале 2019 года
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Российско-германской внешнеторговой палаты. 

«Несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании продолжают верить в российский рынок», — заявил председатель правления организации Маттиас Шепп.

За 2018 год немецкий бизнес вложил в Россию €3,2 млрд. Это рекорд за последние десять лет. 

Ранее Шепп заявлял, что санкции не мешают росту немецкого бизнеса в России.

 

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