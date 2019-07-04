Компании ФРГ инвестировали €1,76 млрд в экономику России в I квартале 2019 года

Российская экономика получила €1,76 млрд чистых прямых инвестиций от немецких фирм за I квартал 2019 года. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Российско-германской внешнеторговой палаты.

«Несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании продолжают верить в российский рынок», — заявил председатель правления организации Маттиас Шепп.

За 2018 год немецкий бизнес вложил в Россию €3,2 млрд. Это рекорд за последние десять лет.

Ранее Шепп заявлял, что санкции не мешают росту немецкого бизнеса в России.