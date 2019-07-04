Компании ФРГ инвестировали €1,76 млрд в экономику России в I квартале 2019 года
- Reuters
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Российско-германской внешнеторговой палаты.
«Несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании продолжают верить в российский рынок», — заявил председатель правления организации Маттиас Шепп.
За 2018 год немецкий бизнес вложил в Россию €3,2 млрд. Это рекорд за последние десять лет.
Ранее Шепп заявлял, что санкции не мешают росту немецкого бизнеса в России.