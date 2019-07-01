В Российско-германской внешнеторговой палате рассказали об активности бизнеса ФРГ в России

Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп рассказал в интервью газете «Известия», что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.

«Можно с полной уверенностью говорить об определённом буме немецких инвестиций в российскую экономику. По данным Бундесбанка, за прошлый год компании из ФРГ инвестировали в Россию €3,2 млрд. Если мы возьмём приток и отток капитала, это лучший результат за последние 10 лет. И он достигнут, несмотря на достаточно плохую политическую обстановку, несмотря на санкции», — указал он.

По его словам, немецкие предприниматели продолжают развивать экономические связи с Россией благодаря сложившемуся в стране благоприятному инвестиционному климату из-за низкого курса рубля и квалифицированной рабочей силы.

Также Шепп отметил, что немецкий бизнес выражен не только крупными компаниями и концернами, но и «средним бизнесом», который не так сильно боится антироссийских ограничений.

«И санкции США его особенно не пугают, потому что это в большинстве случаев семейный бизнес, который не выставляет свои акции на биржах», — добавил он.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.

21 июня президент Чехии Милош Земан также призвал отменить антироссийские санкции, в мае с аналогичным предложением выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.