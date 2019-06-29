Немецкий политик призвала к отмене санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.

По её мнению, антироссийские санкции подтолкнули Россию к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.

«Многим нашим фермерам больше не разрешено поставлять продукцию в Россию. В других секторах Россия более ориентирована на Китай», — цитирует Hamburger Abendblatt Швезиг.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.