Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
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По её мнению, антироссийские санкции подтолкнули Россию к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.
«Многим нашим фермерам больше не разрешено поставлять продукцию в Россию. В других секторах Россия более ориентирована на Китай», — цитирует Hamburger Abendblatt Швезиг.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.