В Кремле заявили о росте товарооборота Германии и России
В 2017 году объём российско-германской торговли вырос на 22,8% и составил $50 млрд, передаёт ТАСС.
«В январе — августе 2018 года объём российско-германской торговли вырос на 24% (плюс $7,5 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $39 млрд», — говорится в материалах.
Как отмечается, российский экспорт в ФРГ увеличился на 35% — до $22,1 млрд, а импорт вырос на 12% — до $16,9 млрд.
Суммарный объём накопленных германских инвестиций в Россию превышает $18 млрд, а российских в ФРГ — $8,1 млрд.
Ранее депутат бундестага Беатриса фон Штор призвала улучшить отношения Берлина и Москвы.
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