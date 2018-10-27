В Кремле заявили о росте товарооборота Германии и России

Товарооборот России и Германии в первые восемь месяцев 2018 года вырос почти на четверть по сравнению с тем же периодом 2017-го. Об этом говорится в материалах, подготовленных к визиту российского президента Владимира Путина в Стамбул, где пройдёт четырёхсторонний саммит по Сирии с участием ФРГ.

В 2017 году объём российско-германской торговли вырос на 22,8% и составил $50 млрд, передаёт ТАСС.

«В январе — августе 2018 года объём российско-германской торговли вырос на 24% (плюс $7,5 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $39 млрд», — говорится в материалах.

Как отмечается, российский экспорт в ФРГ увеличился на 35% — до $22,1 млрд, а импорт вырос на 12% — до $16,9 млрд.

Суммарный объём накопленных германских инвестиций в Россию превышает $18 млрд, а российских в ФРГ — $8,1 млрд.

Ранее депутат бундестага Беатриса фон Штор призвала улучшить отношения Берлина и Москвы.

27 октября Путин посетит Стамбул, где примет участие в саммите с лидерами Турции, Германии и Франции.