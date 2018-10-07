Депутат бундестага призвала улучшить отношения Германии и России

Заместитель главы партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Беатриса фон Штор в беседе с kp.ru призвала улучшить отношения Берлина и Москвы.

«Отношения между Германией и Россией должны быть хорошими. Нам следует расширить дипломатическое взаимодействие, повысить объём товарооборота и создать возможности для безвизовых поездок», — заявила она.

По её словам, такие меры всегда ведут к взаимопониманию и обоюдной выгоде.

Как отметила депутат, хорошие отношения Москвы и Берлина важны как для Европы, так и для всего мира.

В августе канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила значимость сотрудничества Германии и России в вопросах снабжения газом.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил заявление лидера фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Александера Гауланда о вреде антироссийских санкций.