Орешкин оценил эффект от реализации нацпроектов в России
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- РИА Новости
Об этом министр сказал, выступая на форуме «Производительность 360».
«Повышение качества здравоохранения ведёт к тому, что люди меньше болеют, становятся более активными, — это очевидно повышение производительности труда. Инвестиции в образование, повышение квалификации — это новые знания для повышения производительности труда», — цитирует Орешкина РИА Новости.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о заинтересованности иностранных инвесторов в национальных проектах России.
Также телеканал «360» сообщал, что Московская область реализует 11 национальных проектов. В этом году на эти цели предусмотрено выделить более 133 млрд рублей.