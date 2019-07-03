Орешкин оценил эффект от реализации нацпроектов в России

Нацпроекты, которые в настоящее время реализуются в России, приведут к повышению производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Об этом министр сказал, выступая на форуме «Производительность 360».

«Повышение качества здравоохранения ведёт к тому, что люди меньше болеют, становятся более активными, — это очевидно повышение производительности труда. Инвестиции в образование, повышение квалификации — это новые знания для повышения производительности труда», — цитирует Орешкина РИА Новости.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о заинтересованности иностранных инвесторов в национальных проектах России.

Также телеканал «360» сообщал, что Московская область реализует 11 национальных проектов. В этом году на эти цели предусмотрено выделить более 133 млрд рублей.