В РФПИ сообщили о заинтересованности иностранных инвесторов в нацпроектах России

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о заинтересованности иностранных инвесторов в национальных проектах России.
В РФПИ сообщили о заинтересованности иностранных инвесторов в нацпроектах России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Инвесторы подтвердили свою заинтересованность инвестировать с РФПИ в национальные проекты России», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Он отметил, что «многие из инвесторов называли конкретные национальные проекты, такие как «Здравоохранение», и конкретные проекты, которые они планируют реализовывать».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY передавала, что Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

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