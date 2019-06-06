В РФПИ сообщили о заинтересованности иностранных инвесторов в нацпроектах России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о заинтересованности иностранных инвесторов в национальных проектах России.

«Инвесторы подтвердили свою заинтересованность инвестировать с РФПИ в национальные проекты России», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Он отметил, что «многие из инвесторов называли конкретные национальные проекты, такие как «Здравоохранение», и конкретные проекты, которые они планируют реализовывать».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY передавала, что Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.