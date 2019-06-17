Немецкий депутат заявил, что США не должны шантажировать ФРГ из-за СП-2
«Надеюсь,... наше правительство не отступит (в вопросе строительства «Северного потока — 2». — RT). Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог», — сказал он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.
В свою очередь, эксперт Игорь Юшков прокомментировал НСН проект закона сенаторов США о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в проекте.