Немецкий депутат заявил, что США не должны шантажировать ФРГ из-за СП-2

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Соединённые Штаты не должны шантажировать Германию из-за ситуации вокруг строительства трубопровода «Северный поток — 2», противоречия необходимо урегулировать посредством диалога. Подобное мнение в беседе с РИА Новости высказал глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд.

«Надеюсь,... наше правительство не отступит (в вопросе строительства «Северного потока — 2». — RT). Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.

В свою очередь, эксперт Игорь Юшков прокомментировал НСН проект закона сенаторов США о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в проекте.

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