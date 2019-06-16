Совбез: юридических оснований для приостановки «Северного потока — 2» нет

Проект «Северный поток — 2» полностью соответствует нормам международного права, юридических оснований для его приостановки нет. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью «Российской газете».

«Юридические основания для приостановки или отмены проекта просто отсутствуют. Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права», — сказал он.

Венедиктов отметил, что противники данного проекта это прекрасно понимают, поэтому и «прибегают к средствам вне правового поля, используют незаконные инструменты».

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По словам американского лидера, у людей есть право делать то, что они хотят. Он добавил, что Вашингтон «защищает» Берлин от Москвы, пытаясь отговорить её от строительства газопровода.

Эксперт Игорь Юшков прокомментировал НСН проект закона американских сенаторов о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в «Северном потоке — 2».