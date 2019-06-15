ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции Россия — ЕС в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты, подчеркнув при этом, что при реализации соответствующего проекта необходимо учитывать степень надёжности и зрелости используемых в нём технологий.
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
  • РИА Новости

«Central Bank Digital Currency (цифровая валюта ЦБ. — RT) не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года. Решение регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен. 

Подробнее — в материале RT

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