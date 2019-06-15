ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
- РИА Новости
«Central Bank Digital Currency (цифровая валюта ЦБ. — RT) не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — приводит её слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года. Решение регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
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