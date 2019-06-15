Набиуллина: доля национальных валют в торговле России с ЕС будет расти
- РИА Новости
«Но этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, и мы видим, что он уже происходит: постепенно доля долларов в торговле уменьшается. Но, на мой взгляд, это будет происходить очень плавно», — цитирует РИА Новости Набиуллину.
По её словам, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно.
«Но, конечно… мы будем постепенно переключаться на другие валюты, на наши национальные валюты», — подчеркнула председатель Центробанка.
Ранее первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.