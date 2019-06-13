Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова.
«В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро», — сообщил Лавров.
По его словам, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.
«Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро», — добавил пресс-секретарь.
Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах.
Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил торговые отношения России и Китая и возможность расчётов двух стран в нацвалютах.