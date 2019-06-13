Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах

Первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разаработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова.

«В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро», — сообщил Лавров.

По его словам, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.

«Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро», — добавил пресс-секретарь.

Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах.

Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил торговые отношения России и Китая и возможность расчётов двух стран в нацвалютах.