Глава Якутии рассказал о перспективах сотрудничества республики с Китаем

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Марта Литвинова
Глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2019 рассказал в интервью RT о сферах возможного сотрудничества республики с Китаем, а также о якутских товарах, которые уже активно экспортируются в КНР.
Глава Якутии рассказал о перспективах сотрудничества республики с Китаем
  • РИА Новости

«Китайские компании в первую очередь интересуют сырьевые проекты, но так как территория Якутии является территорией стратегичеких запасов нашей страны, то в части нефтяных и газовых проектов мы считаем, что российские компании смогут эти проекты и сами реализовывать. Что касается добычи твёрдых полезных ископаемых, то по ряду этих направлений с учётом их трудноизвлекаемости и объёма многие месторождения являются нестратегическими, и с этой точки зрения опыт китайских компаний мог бы быть признан успешным для реализации на территории республики», — отметил глава Якутии.

По его словам, ряд китайских компаний также проявили интерес к строительству Ленского моста. Кроме того, республика была выбрана главным региональным партнёром российско-китайской выставки ЭКСПО-2019, где будет представлен ряд проектов, связанных, в частности, с лесопереработкой и сельским хозяйством.

Глава Якутии также рассказал об экзотических товарах республики, которые уже пользуются спросом в Китае.

«В Китай в первую очередь идут наши ювелирные изделия, наши бриллианты, но они идут по всему миру, не только в Китайскую Народную Республику. Что касается достаточно таких экзотических вещей, то в последние годы мы начали экспортировать туда якутскую водку. Сейчас у китайских компаний — и японских, кстати говоря, тоже — очень большой интерес к продуктам из дикоросов, которые у нас произрастают в большом количестве, и вот как раз в области их сбора и переработки и китайские, и японские компании проявляют большой интерес», — рассказал он.

Ранее Айсен Николаев рассказал о работе над проектом строительства Ленского моста.

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