Козак заявил об отсутствии причин для продления соглашения по топливу

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Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в настоящее время оснований для продления соглашения правительства и нефтяников по стабилизации цен на топливо после 1 июля нет.
Козак заявил об отсутствии причин для продления соглашения по топливу
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На сегодняшний день, исходя из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен на нефть, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет», — сказал Козак.

В конце апреля в Министерстве финансов России заявили, что нефтяные компании получат компенсацию из средств Фонда национального благосостояния в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.

Соглашение о стабилизации рынка топлива с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года было подписано с десятью крупными нефтекомпаниями России. В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня.

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