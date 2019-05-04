Лидеры США и Словакии выступили против «Северного потока — 2»

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Президент США Дональд Трамп и глава Словакии Петер Пеллегрини выступили против проекта «Северный поток — 2».

Как сообщает РИА Новости, соответствующее совместное заявление было принято по итогам их переговоров в Вашингтоне.

«Мы по-прежнему твёрдо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе через словацкий реверсные поставки газа на Украину... Мы вновь заявляем о своём неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Трамп и Пеллегрини также добавили, что антироссийские санкции не должны сниматься «до полного выполнения минских соглашений».

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Как писали осенью 2018 года СМИ, Россия будет готова взять на себя расходы по строительству «Северного потока — 2» в случае, если иностранные инвесторы откажутся от сотрудничества из-за американских санкций.

В январе министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчёркивал, что реализацию проекта газопровода не удастся остановить санкциями США.

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