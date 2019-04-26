Эксперт прокомментировал приостановку Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба»
- РИА Новости
По словам эксперта, нет необходимости политизировать существующую проблему. Приём и транзит нефти, идущей по «Дружбе», приостановили в Польше и Белоруссии по той же причине.
«Причём Россия эту проблему признала, пообещала откачать некачественную нефть из нефтепровода и возобновить прокачку качественной нефти уже с 29 апреля, компенсируя при этом потери партнёров», — сказал Корнилов.
Другое дело, отметил эксперт, что Киев, которому с 1 июня грозит прекращение поставок российской нефти и нефтепродуктов, может использовать данный факт для апелляций к Европе.
«Но они в любом случае скандалили бы и апеллировали бы», — добавил он.
Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
25 апреля стало известно, что польский оператор PERN уведомил об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».