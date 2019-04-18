Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке
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«Мы инвестируем в «Арктик СПГ — 2». Но также мы будем инвестировать в проекты НОВАТЭКа в Мурманске и на Камчатке. Это часть нашего соглашения с НОВАТЭКом. И там и там по 10%», — сказал журналистам Патрик Пуянне. Его слова приводит ТАСС.
Ранее правительство России утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта комплекса СПГ в Камчатском крае.
Также в октябре 2018 года стало известно, что российская газовая компания «НОВАТЭК» и бельгийский оператор системы передачи газа Fluxys намерены построить СПГ-терминал в немецком порту Росток.
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила готовность правительства поддержать финансирование строительства терминала.