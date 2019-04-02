В Кремле прокомментировали возможность предоставления Минску кредита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления Белоруссии кредита в размере $600 млн.

«Эти вопросы постоянно стоят на повестке дня двухсторонних переговоров, и обсуждались они на недавних переговорах двух президентов — Путина и Лукашенко, в том числе и в Сочи, когда они не один час провели вместе», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается.

«Этот вопрос находится в проработке, мы в своё время сделаем соответствующее заявление на этот счёт», — добавил Песков.

Ранее вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва предоставит Минску кредит до $600 млн для погашения текущего долга, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.