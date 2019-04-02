Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн

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Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.

Об этом сообщил вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

«В соответствии с решением президента России, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 миллионов. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Минск выполнил все усдлвтя для получения седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития «для обеспечения сбалансированности бюджета».

Ранее в МИД Белоруссии выступили за продуктивную работу с российской стороной.

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