Белоруссия получила шестой транш по линии ЕФСР на сумму $200 миллионов

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Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии шестой кредитный транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на сумму $200 млн.
Белоруссия получила шестой транш по линии ЕФСР на сумму $200 миллионов
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«С учётом предыдущих траншей на сегодняшний день стране предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренных на поддержку программы реформ Республики Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Белоруссия в ближайшее время получит шестой транш кредита в $200 млн по линии ЕФСР

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