Белоруссия получила шестой транш по линии ЕФСР на сумму $200 миллионов

Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии шестой кредитный транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на сумму $200 млн.

«С учётом предыдущих траншей на сегодняшний день стране предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренных на поддержку программы реформ Республики Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Белоруссия в ближайшее время получит шестой транш кредита в $200 млн по линии ЕФСР.