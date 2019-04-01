Эксперт оценил данные о лидерстве России по поставкам СПГ в Европу

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал RT данные годового отчёта Международной ассоциации импортёров СПГ, согласно которым по итогам 2018 года Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза и Азии.

«Показатели 2018 года связаны прежде всего с поставками с завода «Ямал СПГ». Далее, как известно, планируется целый список новых заводов — в зависимости от рыночной экономической ситуации. В частности, у нас есть проекты «Арктик СПГ» и «Арктик СПГ — 2», планы по вводу дополнительных мощностей на Сахалине. У «Газпрома» в качестве одного из приоритетов — «Балтийский СПГ». То есть очевидно, что роль и объём поставок российского сжиженного природного газа на мировые рынки будет расти», — отметил эксперт.

Он добавил, что американский СПГ также вводится на рынок, у США появились новые мощности.

«Но это, в общем-то, вполне очевидно и объективно — с учётом того, что шёл рост добычи сланцевого газа и он, естественно, продолжается. Но (если планировалось, что одним из целевых рынков будет Европа) вот уже не первый год мы наблюдаем, что пока интерес к американскому СПГ не такой большой. По одной простой причине: очень сложно конкурировать с российским трубопроводным газом»,— пояснил Кулагин.

Ранее стало известно, что Россия по итогам 2018 года опередила Соединённые Штаты по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза и Азии.

Отмечается, что экспорт из России в Европу составил 4,43 млн тонн, а из США — 2,7 млн тонн.