Эксперт оценил данные о лидерстве России по поставкам СПГ в Европу
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«Показатели 2018 года связаны прежде всего с поставками с завода «Ямал СПГ». Далее, как известно, планируется целый список новых заводов — в зависимости от рыночной экономической ситуации. В частности, у нас есть проекты «Арктик СПГ» и «Арктик СПГ — 2», планы по вводу дополнительных мощностей на Сахалине. У «Газпрома» в качестве одного из приоритетов — «Балтийский СПГ». То есть очевидно, что роль и объём поставок российского сжиженного природного газа на мировые рынки будет расти», — отметил эксперт.
Он добавил, что американский СПГ также вводится на рынок, у США появились новые мощности.
«Но это, в общем-то, вполне очевидно и объективно — с учётом того, что шёл рост добычи сланцевого газа и он, естественно, продолжается. Но (если планировалось, что одним из целевых рынков будет Европа) вот уже не первый год мы наблюдаем, что пока интерес к американскому СПГ не такой большой. По одной простой причине: очень сложно конкурировать с российским трубопроводным газом»,— пояснил Кулагин.
Ранее стало известно, что Россия по итогам 2018 года опередила Соединённые Штаты по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза и Азии.
Отмечается, что экспорт из России в Европу составил 4,43 млн тонн, а из США — 2,7 млн тонн.