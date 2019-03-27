Ford потратит $200 млн на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам

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Компания Ford планирует потратить $200 млн на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам в рамках реструктуризации бизнеса в России.
Ford потратит $200 млн на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«200 млн —  это как раз на выплаты поставщикам, сотрудникам», — сказал собеседник агентства.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

Как отмечалось, Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю.

Заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов в беседе с Newinform оценил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.

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