Ford потратит $200 млн на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
«200 млн — это как раз на выплаты поставщикам, сотрудникам», — сказал собеседник агентства.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.
Как отмечалось, Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю.
Заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов в беседе с Newinform оценил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.