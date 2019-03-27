Эксперт оценил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
- РИА Новости
«Это особенности российского рынка. Ford был фактически первым иностранным производителем, который пришёл в Россию, когда автомобильный рынок открывался. А сейчас ужесточаются требования по промсборке, вводятся другие меры регулирования типа ГЛОНАСС и так далее», — заявил он.
По его словам, сначала ушёл General Motors, теперь Ford.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения об отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России.
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.