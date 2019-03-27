Эксперт оценил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов в беседе с Newinform прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.

«Это особенности российского рынка. Ford был фактически первым иностранным производителем, который пришёл в Россию, когда автомобильный рынок открывался. А сейчас ужесточаются требования по промсборке, вводятся другие меры регулирования типа ГЛОНАСС и так далее», — заявил он.

По его словам, сначала ушёл General Motors, теперь Ford.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения об отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России.

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.