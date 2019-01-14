Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 п. п. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается, базовая ипотечная ставка теперь составляет от 10,8% вместо прежних 9,8%, ставка для зарплатных клиентов — от 10,5%, а ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1% вместо прежней от 10,1%.

В банке заявили, что повышение произошло по всем продуктам и программам за исключением «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми».

«Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п. п. для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п. п. для кредитов с первоначальном взносом менее 20%», — говорится в сообщении.

В Сбербанке указали, что изменения стали следствием адаптации к рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, «изменением коэффициента риска, а также общей макроэкономической ситуации».

Ранее источник сообщил, что Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотечным кредитам. Как указывалось, решение первого должно вступить в силу 14 января.

В декабре 2018 года глава Сбербанка Герман Греф допустил повышение ипотечных ставок.

14 декабря ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%.