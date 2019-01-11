Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке

Сбербанк и ВТБ приняли решение повысить ставки по ипотечным кредитам, передаёт РИА Новости.

По словам источника агентства в Сбербанке, там ставки вырастут с 14 января в среднем на 1—1,5 п. п.

Согласно документу с планируемым диапазоном, базовая ставка на покупку готового жилья при первоначальном взносе меньше 20% для «зарплатного» клиента, подающего онлайн-заявку, составит 11,2%, а при первоначальном взносе от 20% — 11%. На покупку строящегося жилья ставки составят 10,7% и 10,5% соответственно.

Для лиц, которые не являются «зарплатными» клиентами кредитного учреждения, ставки составят 11,5% и 11,3% при приобретении готового жилья и 11% и 10,8% — строящегося.

Второй по активам российский банк, ВТБ, уже повысил ставки с 1 января на 0,6 п. п., сообщили в пресс-службе. Теперь кредит в рамках стандартных программ доступен по ставке от 10,1% годовых при комплексном страховании.

В конце 2018 года глава Сбербанка Герман Греф не исключил повышения ипотечных ставок.

Как сообщала НСН, объём выдачи ипотеки в России в октябре вырос на 40% по сравнению с прошлогодним показателем.