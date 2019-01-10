В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

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В Центробанке опубликовали отчёт, в котором говорится о росте международных резервов России.
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
  • РИА Новости

Как указывается на сайте регулятора, по состоянию на 28 декабря они достигли $466,9 млрд.

«Объём международных резервов по состоянию на 28 декабря составил $466,9 млрд, увеличившись за неделю на $0,9 млрд, или на 0,2%, в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк подготовил отчёт, в котором говорится, что в период с июля 2017 года по июнь 2018-го регулятор снизил долю доллара в международных резервах страны до 21,9%, одновременно нарастив долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%. 

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сказал изданию «ПолитЭксперт», что это позитивные изменения в международных резервах России.

Бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН также оценил данное сообщение ЦБ.

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