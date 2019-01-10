Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить долю доллара в международных резервах

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Бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Центробанк в период с июля 2017 года по июнь 2018-го снизил долю доллара в международных резервах до 21,9%, одновременно нарастив долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить долю доллара в международных резервах
  • РИА Новости

«Я бы не сказал, что это особые отношения к другим валютам, потому что эти валюты постоянно колеблются, а эти колебания жизненно необходимы для их существования», — заявил он.

По его словам, политика ЦБ в этом отношении представляется вполне разумной.

Со своей стороны, глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что это позитивные изменения в международных резервах России.

«Рост товарооборота с ЕС может быть назван в качестве единственной причины увеличения резервов в евро, особенно учитывая предстоящее завершение строительства «Северного потока — 2», что означает расширение торговли с Европой. С США торговли почти никакой нет, её объём крайне незначителен, потенциал роста невеликий», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что за рассматриваемый период объём активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на $40,4 млрд и составил $458,1 млрд.

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