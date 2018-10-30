Россия заблокировала запрос ЕС созвать группу ВТО по спору о свинине

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Россия заблокировала запрос ЕС о созыве новой третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о свинине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Россия заблокировала запрос ЕС созвать группу ВТО по спору о свинине
  • © Xu Jinquan
  • globallookpress.com

«Соответствующий запрос был направлен ЕС в ВТО в связи с якобы неисполненным Россией решением, которое было ранее принято третейской группой и апелляционным органом ВТО в указанном споре», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что ЕС сделал запрос на проведение консультаций в начале февраля, утверждая, что Россия не соблюдает решение органа по разрешению споров ВТО.

В конце января глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Евросоюз продолжат диалог по свинине в рамках Всемирной торговой организации в условиях отсутствия новых взаимных исков.

При этом министр добавил, что консультации по данному вопросу будут продолжены, судебных разбирательств также не планируется.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз собирается взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. ВТО направила в арбитраж требование Брюсселя.

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