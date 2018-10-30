Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в стране.

«Это вопрос, который, конечно, следует адресовать правительству. Конечно, в Кремле в курсе, это, скажем так, тема, которая сейчас тщательно отслеживается, но в данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается. Вы видите, что… принимаются очень активные, энергичные меры и работа ведётся. Но это правительство», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее, как сообщало РБК, представители нефтяных компаний предложили с начала следующего года поднять цены на топливо на 4—5 рублей за литр.



