Козак заявил о достижении договорённости между нефтяными компаниями и независимыми АЗС

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что крупные нефтяные компании России договорились с независимыми АЗС о том, что будут им продавать топливо по ценам как для своих дочерних структур.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разговаривали сегодня с нефтяными компаниями — о том, что нефтяным компаниям с учётом их дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов — а он есть благодаря высоким ценам — необходимо проявить альтруизм и продавать компаниям, которые им не принадлежат, нефтепродукты по тем же ценам, по которым они продают своим «дочкам», для того чтобы удерживать цены на розничном рынке», — сказал он.

По словам Козака, данное предложение было поддержано бизнесменами. Он добавил, что в данном вопросе есть и другие аспекты.

«Такое предложение нефтяными компаниями одобрено, но рынок есть рынок и участников этого рынка достаточно много. Плюс есть независимые нефтетрейдеры, которые покупают на внутреннем рынке по этим сниженным ценам нефтепродукты и реализуют их на экспорт, что тоже требует отдельного регулирования», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти продолжат принимать меры по удержанию цен на нефтепродукты.