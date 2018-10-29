Козак заявил о достижении договорённости между нефтяными компаниями и независимыми АЗС

Короткая ссылка
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что крупные нефтяные компании России договорились с независимыми АЗС о том, что будут им продавать топливо по ценам как для своих дочерних структур.
Козак заявил о достижении договорённости между нефтяными компаниями и независимыми АЗС
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разговаривали сегодня с нефтяными компаниями — о том, что нефтяным компаниям с учётом их дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов — а он есть благодаря высоким ценам — необходимо проявить альтруизм и продавать компаниям, которые им не принадлежат, нефтепродукты по тем же ценам, по которым они продают своим «дочкам», для того чтобы удерживать цены на розничном рынке», — сказал он.

По словам Козака, данное предложение было поддержано бизнесменами. Он добавил, что в данном вопросе есть и другие аспекты.

«Такое предложение нефтяными компаниями одобрено, но рынок есть рынок и участников этого рынка достаточно много. Плюс есть независимые нефтетрейдеры, которые покупают на внутреннем рынке по этим сниженным ценам нефтепродукты и реализуют их на экспорт, что тоже требует отдельного регулирования», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти продолжат принимать меры по удержанию цен на нефтепродукты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить