Медведев не исключил введения запретительных пошлин на нефть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Как передаёт Интерфакс, глава правительства поручил в течение двух дней провести консультации с нефтяными компаниями. Он напомнил о договорённости принять соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на внутреннем рынке.

«Либо в ближайшее время мне придётся подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — сказал Медведев.

По его словам, несмотря на принятые меры, в ряде случаев наблюдается рост стоимости бензина.

Ранее президент Владимир Путин пообещал, что власти продолжат принимать меры по удержанию цен на нефтепродукты.