Путин: власти будут удерживать цены на нефтепродукты

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат принимать меры по удержанию цен на нефтепродукты.
Путин: власти будут удерживать цены на нефтепродукты
  • Reuters

«Правительство приняло необходимые меры, шаги, цены удерживает, и будет принимать необходимые меры по этому удержанию и дальше. Мы это все понимаем, видим», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что «всё это связано с растущими ценами на нефть, как ни странно».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС вместе с крупнейшими нефтяными компаниями до 10 октября разработать планы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018—2019 годы.

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