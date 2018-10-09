Путин: власти будут удерживать цены на нефтепродукты
- Reuters
«Правительство приняло необходимые меры, шаги, цены удерживает, и будет принимать необходимые меры по этому удержанию и дальше. Мы это все понимаем, видим», — приводит РИА Новости слова Путина.
Он отметил, что «всё это связано с растущими ценами на нефть, как ни странно».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС вместе с крупнейшими нефтяными компаниями до 10 октября разработать планы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018—2019 годы.