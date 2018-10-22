Орешкин подтвердил изучение мер по «смягчению» роста цен на бензин

Правительство России изучает возможности для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«У Дмитрия Николаевича Козака (вице-премьер. — RT) постоянно такие совещания, где мы обсуждаем различные аспекты проблемы, связанные с динамикой цен на бензин. Пытаемся найти решения, которые позволят «смягчить» динамику», — цитирует главу Минэкономразвития ТАСС.

Ранее Счётная палата выпустила заключение, согласно которому повышение акцизов на топливо со следующего года может привести к резкому подорожанию бензина.

Позднее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство не рассчитывает ни на какие скачки. По его словам, в планах кабмина — увеличение цен в рамках инфляции.