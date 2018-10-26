ФАС намерена изучить ситуацию с ростом цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разбирается в ситуации, связанной с заявлением Минсельхоза о росте оптовых цен на сахар-песок. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Мы сейчас изучаем всю эту историю. Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах. Вопрос серьёзный, мы к этому относимся очень серьёзно», — цитирует его РИА Новости.

Также Артемьев заявил, что в настоящий момент нет условий, при которых могли бы расти цены на хлеб.

Ранее Минсельхоз сообщил, что оптовая цена на сахар-песок, по данным на 19 октября, выросла за год на 50% и в Южном федеральном округе достигла 35,97 рубля за 1 кг.