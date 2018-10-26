Минсельхоз сообщил о росте оптовой цены на сахар на 50% за год

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Министерство сельского хозяйства сообщило, что оптовая цена на сахар-песок, по данным на 19 октября, выросла за год на 50% и в Южном федеральном округе достигла 35,97 рубля за 1 кг.
Минсельхоз сообщил о росте оптовой цены на сахар на 50% за год
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Как сообщает ТАСС, по сравнению с декабрём 2017 года изменение составило 43,9%.

Отмечается, что изменения стоимости сахара за неделю зафиксировано не было.

По данным министерства, розничная цена на сахар-песок за год выросла в России на 5,2% и на 19 октября составила 42,7 рубля за 1 кг.

В январе — сентябре 2018 года производство сахара-песка снизилось на 2,8% по сравнению с январём — сентябрём 2017 года и составило 2,4 млн тонн.

Летом 2018 года стоимость сахара в мире упала до рекордного минимума за последние три года. Подробнее — в материале RT.

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