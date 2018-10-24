Эксперт объяснил слова польского лидера о «Северном потоке — 2»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов прокомментировал в беседе с RT призыв польского президента Анджея Дуды к властям Германии отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2».
Эксперт объяснил слова польского лидера о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«В заявлении польского президента нет ничего неожиданного. Это долгоиграющая тема польской политики. Здесь есть две составляющие — политическая и экономическая. Политическая состоит в том, что всё американское необычайно модно в Польше, и теперь польское общество видит в американцах того большого защитника, который может спасти Польшу от двух исторических «врагов» — от Германии и России», — отметил Солозобов.

По словам эксперта, для Германии этот проект является экономическим и стране необходим трубопроводный газ в ближайшие десятилетия.  

«Германия вступает в фазу вывода атомных электростанций из эксплуатации, и замены российского газа в ближайшие 10—20 лет не будет. Те терминалы СПГ, которые строились в Литве и Польше, не заполнены до конца, и то, что строит Германия, является резервными вариантами, но они не могут заменить стопроцентно трубопроводный российский газ. Все это прекрасно понимают, но продолжают вести свою политическую риторику», — заключил Солозобов.

Ранее Дуда призвал власти Германии отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2», так как проект якобы представляет угрозу для энергетической безопасности ряда стран Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить