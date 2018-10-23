В Госдуме ответили на заявления об «опасности» «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал RT слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что газопровод «Северный поток — 2» угрожает Украине и Словакии.
В Госдуме ответили на заявления об «опасности» «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Высказывания насчёт «Северного потока — 2» у стран Европы разнообразные. Эта проблема существует давно. Президент России очень чётко дал понять, что несмотря на различие мнений, газопровод будет построен даже без финансирования со стороны европейцев. Не стоит воспринимать слова польского президента всерьёз. Есть проект, «дорожная карта», есть понятная реализация и борьба за рынок сбыта газа в Европе», — считает депутат.

Селезнёв также отметил, что никакие высказывания не остановят строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Сейчас идёт политическая игра и обмен мнениями. Это никак не должно и не будет влиять на наше твёрдое намерение построить газопровод», — заключил он.

Ранее польский лидер заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.

В Совете Федерации прокомментировали ФАН данное заявление. 

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