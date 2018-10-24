ЦБ предлагает ограничить ставки по кредитам и займам

Короткая ссылка
Центробанк предлагает ограничить ставки по кредитам и займам до 1% в сутки. Об этом пишет РБК со ссылкой на подготовленные регулятором поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
ЦБ предлагает ограничить ставки по кредитам и займам
  • РИА Новости

Как отмечается, ограничения должны вступить в силу с 1 июля 2019 года. В период с момента принятия закона до этой даты ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что предлагаемые меры направлены на повышение защищённости потребителей услуг микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось, что Сбербанк России увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам на один-два процентных пункта.

14 сентября Центробанк России повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых. Совет директоров регулятора решился на ужесточение денежно-кредитной политики впервые почти за три с половиной года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить