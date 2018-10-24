ЦБ предлагает ограничить ставки по кредитам и займам

Центробанк предлагает ограничить ставки по кредитам и займам до 1% в сутки. Об этом пишет РБК со ссылкой на подготовленные регулятором поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Как отмечается, ограничения должны вступить в силу с 1 июля 2019 года. В период с момента принятия закона до этой даты ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что предлагаемые меры направлены на повышение защищённости потребителей услуг микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось, что Сбербанк России увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам на один-два процентных пункта.

14 сентября Центробанк России повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых. Совет директоров регулятора решился на ужесточение денежно-кредитной политики впервые почти за три с половиной года.