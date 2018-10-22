Эксперт оценил решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке

Эксперт по недвижимости, главный редактор портала Restate.ru Алексей Шишкин в беседе с Nation News оценил решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке.

Шишкин отметил, что рост был прогнозируемым.

«Многие эксперты отмечали, что в 2019 году ипотека станет менее доступной», — сказал эксперт.

По его словам, причин несколько, и в первую очередь это повышение учётной ставки.

В сентябре главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерения Центробанка пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.