Эксперт оценил решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке

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Эксперт по недвижимости, главный редактор портала Restate.ru Алексей Шишкин в беседе с Nation News оценил решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке.
Эксперт оценил решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Шишкин отметил, что рост был прогнозируемым.

«Многие эксперты отмечали, что в 2019 году ипотека станет менее доступной», — сказал эксперт.

По его словам, причин несколько, и в первую очередь это повышение учётной ставки.

В сентябре главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерения Центробанка пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

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