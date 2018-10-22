Эксперт оценил решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке
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Шишкин отметил, что рост был прогнозируемым.
«Многие эксперты отмечали, что в 2019 году ипотека станет менее доступной», — сказал эксперт.
По его словам, причин несколько, и в первую очередь это повышение учётной ставки.
В сентябре главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерения Центробанка пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.