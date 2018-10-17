Сбербанк увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам

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Сбербанк России с 15 октября увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам на один-два процентных пункта, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Сбербанк увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Теперь минимальная ставка для зарплатных клиентов составляет 12,9%, минимальная ставка для тех, кто не является клиентом Сбербанка, — 13,9%», — сообщил представитель банка.

С 15 октября диапазон ставок по потребительским ссудам составляет 12,9—19,9%.

Пресс-служба банка пояснила, что изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учётом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что в России упростили получение кредитов для малого и среднего бизнеса.

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