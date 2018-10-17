Сбербанк увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам
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- РИА Новости
«Теперь минимальная ставка для зарплатных клиентов составляет 12,9%, минимальная ставка для тех, кто не является клиентом Сбербанка, — 13,9%», — сообщил представитель банка.
С 15 октября диапазон ставок по потребительским ссудам составляет 12,9—19,9%.
Пресс-служба банка пояснила, что изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учётом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что в России упростили получение кредитов для малого и среднего бизнеса.