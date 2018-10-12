Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях
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- РИА Новости
«Сбербанк повысил ставки... в рублях на 0,15—0,5 процентного пункта», — приводит РИА Новости сообщение кредитного учреждения.
Отмечается, что после изменений диапазон ставок составил 3,4—5,15%
Также банк запустил промовклад в рублях на срок от семи месяцев до полутора лет на суммы от 50 тысяч рублей. Диапазон ставок по такому вкладу составляет от 6,5% до 7,15%.
В сентябре Сбербанк повысил ставки по всей линейке долларовых вкладов.