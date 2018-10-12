Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

Короткая ссылка
Сбербанк повысил ставки по всей линейке действующих вкладов в рублях.
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Сбербанк повысил ставки... в рублях на 0,15—0,5 процентного пункта», — приводит РИА Новости сообщение кредитного учреждения.

Отмечается, что после изменений диапазон ставок составил 3,4—5,15%

Также банк запустил промовклад в рублях на срок от семи месяцев до полутора лет на суммы от 50 тысяч рублей. Диапазон ставок по такому вкладу составляет от 6,5% до 7,15%.

В сентябре Сбербанк повысил ставки по всей линейке долларовых вкладов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить