В России упростили получение кредитов для малого и среднего бизнеса

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в целях реализации проектов в приоритетных отраслях, сообщает пресс-служба российского правительства.
В России упростили получение кредитов для малого и среднего бизнеса
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«В целях повышения доступности льготного кредитования для субъектов МСП приняты решения, которые позволят банкам предоставлять кредиты большему количеству субъектов МСП», — указано в документе.

Отмечается, что субсидии по программе льготного кредитования предоставляются 15 российским уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам на инвестиционные цели и по кредитам на пополнение оборотных средств, выданным в 2018 году субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке не более 6,5% годовых.

«В федеральном бюджете на 2018 год на эти цели было предусмотрено 635,5 млн рублей. В связи с тем, что кредиты с низкой процентной ставкой очень востребованы субъектами МСП, распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года №803-р финансирование такой господдержки было увеличено на 805,3 млн рублей за счёт средств резервного фонда правительства России», — отметили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что максимальная сумма кредита, выдаваемого субъекту МСП, снижена с 1 млрд рублей до 400 млн рублей.

При этом максимальный размер суммарного объёма кредитов, которые могут быть выданы одному заёмщику на эти цели, не меняется и составляет 1 млрд рублей.

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