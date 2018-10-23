Путин поручил продлить мораторий на проверки для части малых компаний

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Малый бизнес — национальный проект» предложил продлить мораторий на плановые проверки для части малых компаний и самозанятых граждан на два года.

«В декабре завершается трёхлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых компаний. Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес, снизить его издержки», — сказал Путин.

При этом он отметил, что, согласно анализу данных, есть те, кто «ловко научился пользоваться, манипулировать этими положениями» и прикрываться ими «не в интересах общества, не в интересах государства, а в своих личных, корыстных, как правило, целях».

Путин добавил, что есть сферы, где нужен постоянный и более жёсткий контроль.

«Это прежде всего касается компаний, которые имеют так называемый высокий профиль риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также тех предприятий, которые работают в специфических сферах и секторах, например, таких, как оборот драгметаллов и камней, а для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы ещё на два года», — сказал президент.

Ранее стало известно, что МЧС России намерено в два раза увеличить число проверок объектов с массовым пребыванием людей.