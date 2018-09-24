Малый бизнес Севастополя сможет получить дополнительно 276 млн рублей благодаря господдержке

Малый и средний бизнес Севастополя сможет получить дополнительно 276 млн рублей через фонды господдержки, заявил вице-губернатор Илья Пономарёв.

«Федеральный бюджет дополнительно выделяет 276 млн рублей для докапитализации двух наших фондов, что позволит практически в 1,5 раза увеличить объёмы поддержки малого и среднего предпринимательства», — цитирует его «Новый Севастополь».

Как отметил Пономарёв, это потребует в том числе принятия соответствующих поправок в бюджет.

На 1 августа 2018 года в городе числится 24,6 тыс. зарегистрированных субъектов МСП.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что число юрлиц, зарегистрированных в Крыму, выросло почти на 10% за 2017 год.