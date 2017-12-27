Число предприятий в Крыму выросло почти на 10% с начала года

Число юрлиц, зарегистрированных в Республике Крым, выросло почти на 10% за 2017 год, составив более 36 тыс. В 2016 году этот показатель достигал 32,9 тыс. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра финансов региона Ирину Кивико.

Как полагает чиновник, рост количества юридических лиц связан с комфортной средой для развития предпринимательства на полуострове.

Число индивидуальных предпринимателей также увеличилось. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил около 15%. В 2016 году в Крыму насчитывалось более 82 тыс. ИП, в 2017 году — 96,8 тыс.

«Малый бизнес в Крыму развивается, развивается успешно, растёт не только количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но и суммы, поступающие в бюджет», — добавила Кивико.

Ранее m24 сообщало, что число ИП в Москве выросло на 70% с 2010 года.