Число предприятий в Крыму выросло почти на 10% с начала года
Как полагает чиновник, рост количества юридических лиц связан с комфортной средой для развития предпринимательства на полуострове.
Число индивидуальных предпринимателей также увеличилось. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил около 15%. В 2016 году в Крыму насчитывалось более 82 тыс. ИП, в 2017 году — 96,8 тыс.
«Малый бизнес в Крыму развивается, развивается успешно, растёт не только количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но и суммы, поступающие в бюджет», — добавила Кивико.
Ранее m24 сообщало, что число ИП в Москве выросло на 70% с 2010 года.