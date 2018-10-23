МЧС удвоит число проверок объектов с массовым пребыванием людей

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МЧС России намерено в два раза увеличить число проверок объектов с массовым пребыванием людей.
МЧС удвоит число проверок объектов с массовым пребыванием людей
  • РИА Новости

Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«На следующий год мы запланировали в два раза больше проверок, чем в этом. Трагедия в Кемерове внесла здесь свои коррективы», — цитирует его ТАСС.

Ранее издание «Невские новости» сообщило, что в Коми увеличат число проверок пожарной безопасности объектов малого бизнеса.

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