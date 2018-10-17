В Росрыболовстве рассказали о мерах по повышению выручки от экспорта рыбы до $8 млрд в год

Глава Росрыболовства, заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков в беседе с ФАН рассказал о мерах по повышению выручки от экспорта рыбы до $8 млрд в год.

По его словам, в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве состоялся круглый стол, посвящённый развитию экспорта рыбной продукции.

«Обсуждали, как нам достичь поставленной задачи в рамках национального проекта: повысить выручку от экспорта в два раза — до $8 млрд. Для этого нужно принять ряд мер. Увеличить вылов в два раза мы не можем, значит, придётся увеличивать стоимость экспортных поставок, а это можно сделать за счёт развития переработки», — заявил он.

Как отметил Шестаков, в настоящее время Россия экспортирует около 90% рыбной продукции в виде сырья, и это надо менять.

В частности, для развития переработки рыбы запущены программы квот на инвестиционные цели. С 2017 года началось строительство перерабатывающих фабрик с безотходным производством, а также промысловых судов.

«Благодаря этому мы обеспечим выпуск современной продукции с высокой добавочной стоимостью и заодно решим вопрос с рыбными отходами — из них будут производить рыбную муку и рыбий жир, а раньше просто выбрасывали», — пояснил чиновник.

Также планируется внести поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие дифференцированный подход к взиманию ставки сбора за ресурс.

Кроме того, рассказал Шестаков, нужно разрабатывать программу по продвижению, поскольку сырьё из России востребовано, а готовый продукт никто не ждёт.

«Поэтому мы инициировали создание некоммерческой организации по продвижению отечественной рыбы», — сообщил он. Как пояснил чиновник, это будет АНО «Русская рыба», которая создаётся пулом рыбопромышленных компаний. В ближайшем будущем её зарегистрируют.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут дифференцировать ставку сбора водных биоресурсов.