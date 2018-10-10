СМИ: В России могут дифференцировать ставку сбора водных биоресурсов

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В России могут дифференцировать налог за каждую тонну выловленной рыбы — ставку сбора водных биоресурсов.
СМИ: В России могут дифференцировать ставку сбора водных биоресурсов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росрыболовство.

Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс Минсельхоз направил на согласование в другие ведомства.

Согласно предложению, рыбаки будут получать налоговую льготу и платить 15% от полной ставки сбора. То же самое предусмотрено для градо- и посёлкообразующих рыбохозяйственных предприятий.

Размер ставки сбора планируется обновить на высокоосваиваемые виды водных биоресурсов.

«Новые значения ставок рассчитаны на уровне 4,8% от средней отпускной цены производителя», — уточнили в пресс-службе Росрыболовства.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о подписанных в рамках Восточного экономического форума соглашениях.

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